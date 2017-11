Arrenquen una placa de la rebatejada com a «plaça 1 d'octubre» de Lleida

Una de les plaques que rebatejava l'espai de davant del CAP de Cappont de Lleida com a «plaça 1 d'octubre» ha desaparegut, segons van informar en un tuit els Comitès de Defensa de la República (CDR). No se sap qui l'ha arrencada però és la mateixa placa que dissabte va quedar mig descollada quan la van intentar retirar operaris de l'empresa concessionària de la neteja per ordre de la Paeria, que va argumentar que és el ple municipal el que decideix els noms dels espais de la ciutat. Els treballadors no van acabar de treure-la per les protestes dels veïns que s'hi van concentrar.