Barcelona dedicarà un memorial a les víctimes d'accidents de trànsit

Barcelona tindrà un memorial en record de les víctimes d'accidents de trànsit. L'alcaldessa Ada Colau va aprofitar ahir l'acte d'Stop Accidents al parc de la Ciutadella per anunciar que el monument –en forma d'escultura– s'inaugurarà «a principis del 2018» i que encara s'està treballant en la seva ubicació definitiva.

En el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes d'Accidents de Trànsit, el Servei Català de Trànsit va reafirmar el seu compromís amb la reducció i adopció de la Visió Zero i, per altra banda, amb una millor resposta a les necessitats de les víctimes i familiars. En aquest sentit, l'SCT complementa el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), amb un nou servei, actiu des del passat 25 d'octubre, d'atenció psicològica en els moments immediatament posteriors al sinistre oferint, així, una assistència integral a les víctimes d'accidents de trànsit. El nou servei inclou, entre d'altres, l'atenció psicològica a víctimes i afectats en el cas d'accidents mortals o el suport per a casos on s'hagi de comunicar a un familiar directe una mort per accident de trànsit.

L'eslògan de la campanya d'enguany va ser: «Objectiu 2020: reduir les morts de trànsit i les lesions greus en un 50%». De fet, Trànsit i les associacions alerten de l'increment de víctimes en accidents de moto, bicicleta i furgoneta, i que la tendència a la baixa del nombre de víctimes s'ha estancat tant a Catalunya com a Barcelona. A la capital catalana hi va haver 9.330 accidents amb 28 víctimes mortals el 2016, una més que l'any anterior.