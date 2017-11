Barcelona sabrà avui si és la seu de l'Agència de Medicaments

Barcelona confia que avui el consell de ministres de la UE li concedeixi la seu de l'Agència Europea de Medicaments (EMA), que arribaria a la capital catalana com un analgèsic, per a una ciutat estressada per les circumstàncies polítiques. Barcelona surt com una de les preferides entre les 19 ciutats que competeixen per aquesta agència, actualment situada a Londres, perquè és la tècnicament millor preparada, encara que els seus rivals apuntin al conflicte polític català per intentar descartar-la.

Presenta, a més, el consens polític –inusual en les últimes dates– de totes les administracions, central, autonòmica i local, i el suport de tots els estaments socials i empresarials, doncs de metges fins a farmacèutiques, passant per totes els patronals, el moviment veïnal i, fins i tot, el FC Barcelona.

L'Ajuntament de Barcelona té preparat i precontractat l'emblemàtic gratacel Torre Glòries, dissenyat per Jean Nouvel, amb les seves 34 plantes i 145 metres d'altura llest per donar la benvinguda als gairebé mil treballadors de l'EMA. «Amb la candidatura de l'EMA hem aconseguit reviure l'esperit olímpic de Barcelona'92», assegura la ministra Dolors Montserrat, que ha treballat en el projecte amb el conseller de Sanitat de la Generalitat, ara cessat i a Brussel·les, Toni Comín.

Barcelona compta amb molts altres arguments de pes perquè els ministres de la UE l'elegeixin: aquí és concentren bon nombre de centres d'investigació genètica i biomèdica punters, on es treballa per descobrir els medicaments personalitzats d'un futur molt pròxim. Centres d'investigació punters, hospitals que són pioners a Europa en el desenvolupament i assajos de medicaments. La llista de científics més influents del món, Clarivate Analytics, que classifica els més esmentats en 21 camps d'investigació, mostra que n'hi ha una vintena d'ells treballant a Barcelona, la majoria en el camp de la medicina.