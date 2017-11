Catalunya en Comú assegura que no seran àrbitres entre «dues polaritats»

El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, va assegurar en un acte celebrat a Barcelona que davant la dinàmica dels blocs que es viurà en aquesta campanya electoral, la seva candidatura «no serà àrbitre entre dues polaritats». Domènech va reafirmar que la seva llista és «l'única que garanteix que les polítiques socials estiguin al centre de l'acció de govern» i que es parli «del que fa massa que no es parla, dels drets socials d'aquest país».

El cap de llista de CatECP va dir que un altre govern del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCat) i Esquerra Republicana (ERC) al costat de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) «Seria la garantia que no hi haurà polítiques socials». Domènech va retreure que els partits que van ser al govern «han culpat de tot el 155 i el Tribunal Constitucional», recriminant que després en matèria social actuen de manera contrària a la que signen en els programes electorals.

El líder de CatECP va destacar: «Volem un país on no hi hagi repressió, on no hi hagi presos polítics, on no hi hagi corrupció, on hi hagi justícia social, on els nostres joves no hagin de marxar, on no pugui ser que 9 de cada 10 contractes de treball siguin precaris». Va concloure que el 21-D guanyaran les eleccions.