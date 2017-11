Diàleg Republicà actuaria de marca blanca d'ERC en cas d'il·legalització

Persones vinculades a ERC han promogut i registrat per a les eleccions del 21-D la candidatura Diàleg Repúblicà, presidida per Enric Palau, que seria una marca blanca on es refugiaria Esquerra si la llista encapçalada per l'exvicepresident català Oriol Junqueras fos il·legalitzada, segons va avançar ahir el diari Ara.

Es tracta d'un partit de nova creació que presenta una llista amb persones que no estan en les primeres línies d'Esquerra, però són militants o formen part de l'organització juvenil, la JERC. A Esquerra no descarten la il·legalització, ja que la candidatura inclou exconsellers investigats per rebel·lió i sedició, com Oriol Junqueras, així com d'altres imputats pel procés sobiranista, com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.