Un farmacèutic i el seu germà, acusats d'estafa i de delicte contra la salut pública

Els Mossos d'Esquadra han detingut un farmacèutic i el seu germà acusats d'estafar gairebé 600.000 euros al Servei Català de la Salut (CatSalut) manipulant les receptes per canviar els medicaments prescrits per uns altres més cars, modificant la quantitat prescrita o subministrant a geriàtrics fàrmacs ja caducats.

Els dos detinguts, espanyols, de 43 i 34 anys, actuaven a través d'una farmàcia de Reus (Tarragona), que ha estat precintada pel Departament de Salut de la Generalitat, i d'un local clandestí d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), on falsificaven les receptes i distribuïen els medicaments, alguns caducats, a diverses residències geriátriques. En tractar-se d'un establiment no autoritzat, no s'havia inspeccionat mai les condicions amb que es treballava a l'interior.

Davant el risc elevat que la situació podia comportar per a la salut de les persones, els investigadors van engegar un dispositiu policial dimarts passat, 14 de novembre, i de forma coordinada amb el Departament de Salut i autoritzat per un jutge van registrar la farmàcia, el domicili del farmacèutic i el local clandestí. Els detinguts, per un presumpte delicte contra la salut pública, van ser posats a disposició judicial i estan en llibertat condicional amb càrrecs.