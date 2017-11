Fins a 56 persones que vivien al carrer han mort a Barcelona aquest any

Un total de 56 persones que han viscut part de la seva vida al carrer han mort en l'últim any a Barcelona, amb una edat mitjana de 59 anys, 22 anys menys que la resta de la població perquè «viure al carrer deteriora la salut i escurça la vida». Segons ha informat la fundació Arrels, que es dedica a ajudar les persones que viuen al carrer, la persona sense sostre morta amb més edat en l'últim any tenia 84 anys, mentre que la més jove amb prou feines en tenia 31.

La fundació Arrels ha convocat per al proper dimecres 22 de novembre a la tarda un acte a la plaça dels Àngels de Barcelona per visibilitzar aquesta realitat. «Durant molts anys, Arrels hem organitzat una trobada íntima per recordar les persones sense llar vinculades a l'entitat i que ens havien deixat aquell any. L'any passat, per primera vegada, vam decidir visibilitzar aquesta realitat, traslladant l'acte a l'espai públic per donar més visibilitat a totes aquestes defuncions i en col·laboració amb altres entitats de Barcelona», ha recordat la fundació.

A la ciutat de Barcelona dormen al carrer més d'un miler de persones i uns altres 2.000 ho fan en albergs i recursos públics i privats. «Sabies que quan mor una persona que ha viscut al carrer no sol tenir una làpida ni molta gent que l'acompanyi? No fa gaire, un home que havia perdut el seu amic ens preguntava, estranyat, per què no podria tenir una làpida on recordar-lo», recorden les associacions. «Totes les persones tenen dret a ser recordades», explica una carta que serà llegida a l'acte de dimecres per demanar a la societat que «trobi solucions perquè cap persona hagi de viure al carrer».