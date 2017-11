Els gironins podran escollir entre onze candidatures el proper 21-D

Els gironins podran escollir entre un total d'onze candidatures en les properes eleccions del 21-D. És el mateix nombre de partits que es van presentar a les eleccions al Parlament del 2015, però les formacions no són les mateixes. Tal com publicava ahir el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), hi ha set forces que repeteixen (PSC, PP, Catalunya en Comú-Podem, Ciutadans, CUP, PACMA i Recortes Cero), dues que es presenten per separat quan havien anat juntes amb Junts pel Sí (Junts per Catalunya i ERC) i tres que no es presenten (Escons en Blanc, Guanyem i Partit Pirata). També s'incorporen dues noves formacions: Diàleg Republicà, amb Mireia Vilaroya, i Junts per un Món més Just, amb Jaume Nadal. Junts per Catalunya, denominació adoptada pel Partit Demòcrata, tornarà a competir amb ERC, amb una anomenada «llista de Carles Puigdemont» que és pràcticament nova de dalt a baix.

Fins a vuit nous rostres encapçalen les llistes per Girona, i només són tres els que repeteixen candidatura (Rafel Bruguera pel PSC, Jean Castel per Cs i Francesc Ibáñez per Recortes Cero). Pel que fa a la resta de partits, els caps de llista són en alguns casos mediàtics (com Dolors Bassa d'ERC, en presó preventiva) i d'altres afiliats de fa anys (Maria Àngels Olmedo del PP, Natàlia Sánchez de la CUP o Llorenç Planagumà, de Catalunya en Comú-Podem). Junts per Catalunya ha optat per Gemma Geis, vicerectora de la UdG.

El partit animalista Pacma, que no va obtenir representació parlamentària als comicis passats, també presenta una candidatura quasi nova, amb Miguel Ángel Rodríguez com a cap de llista.