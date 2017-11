El Govern «legítim» esborra Santi Vila amb Photoshop i per etapes

L'exconseller de la Generalitat Santi Vila ha estat esborrat amb tècniques informàtiques de la fotografia que presideix la pàgina web Govern legítim que ha impulsat l'expresident cessat Carles Puigdemont i els exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica. La pàgina, que pretén estructurar l'activitat del cessat Govern de la Generalitat, mostra en primer pla una fotografia oficial presa a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat el passat 1 d'octubre, quan Puigdemont es va fer acompanyar per tots els seus consellers per dirigir un missatge institucional als ciutadans després de les votacions i les càrregues policials.

No obstant això, la fotografia està modificada i la imatge de Santi Vila, que llavors era conseller d'Empresa i Coneixement, ha estat esborrada, tot i que en alguns moments va aparèixer a la pàgina una foto en la qual s'havia esborrat l'exconseller però no les seves cames, tal com es pot apreciar a la segona fotografia que acompanya aquest text. Vila va dimitir del seu càrrec just abans que el Parlament proclamés la independència, després d'haver fet gestions per intentar que Puigdemont convoqués eleccions, fet que li ha permès poder sortir de la presó pagant una fiança.