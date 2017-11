Inés Arrimadas: «Vull ser la presidenta de tots els catalans, també dels independentistes»

Ciutadans (Cs) va presentar ahir les llistes per a les eleccions del 21 de desembre en un acte al Teatre Tívoli de Barcelona. En aquest míting, la candidata del partit per a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, va defensar que vol ser «la presidenta de tots els catalans, també dels que són independentistes». Arrimadas va assegurar que és l'hora de «superar» el procés: «Prou fractura social a Catalunya! El nostre cor és tan gran que ens hi caben les tres banderes: la catalana, l'espanyola i l'europea», va dir en referència al logo de la formació taronja.

En relació amb la candidatura que presenta Cs a les eleccions, Arrimadas va considerar que «aquesta llista sí que és transversal i unitària», una llista on assegura que «no hi ha imputats perquè aquesta gent compleix les normes», segons la candidata, la seva formació té «les mans lliures i netes per gestionar allò públic d'una manera totalment diferent» gràcies a l'opció política «nítida, que no defrauda i sense complexos» de Cs.

Finalment va ironitzar fent referència a la incorporació de l'exconseller Ramon Espadaler al Partit Socialista de Catalunya (PSC) quan va afirmar que «hi ha vegades a la vida en les quals jugar a la ruleta russa no és bona idea».



Rivera i el «verí» nacionalista

El president de Cs, Albert Rivera, va assegurar que el 21-D és una «oportunitat» única per liquidar el «verí» nacionalista que pot «fer emmalaltir Europa» i va fer una crida per «posar fi al nacionalisme i la seva idea caduca». Segons el president de la formació taronja, «la història ens ha col·locat aquí per estar preparats per a aquest moment» i va assegurar que Arrimadas serà «la dona política més important d'aquest país».

Rivera va apuntar la necessitat «d'actualitzar» la Constitució pensant en la vida de «tots els espanyols» i no per «acontentar els separatistes». Per acabar, va assegurar que és «impossible parlar d'altres coses» perquè «el nacionalisme paralitza tots els altres debats d'àmbit estatal». En l'acte també van intervenir el cap de llista per Tarragona, Matías Alonso, i per Lleida, Jorge Soler.