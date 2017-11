Jean Castel: «Som la garantia i l'únic futur per a Catalunya»

? El cap de llista de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, va assegurar ahir que la formació taronja és «la garantia i l'únic futur per a Catalunya». Segons Castel, una nova política «és possible». El candidat, que també va ser present en l'acte de presentació de Cs al Teatre Tívoli, va remarcar que Inés Arrimadas és la prova que ho demostra, ja que serà la candidata que posarà el Parlament «al servei de tots els catalans i no al servei de quatre» recuperant la «confiança i la garantia». Finalment, va assegurar que la formació «obrirà el calaix de l'oblit» de tots aquells projectes i necessitats que el procés ha deixat relegades a la província de Girona.