L'estabilitat farà recuperar l'economia, segons el president dels joves advocats

En una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a Girona, el president de l'Associació Internacional de Joves Advocats (AIJA), Xavier Costa, va dir que l'estabilitat és la clau perquè l'economia catalana recuperi la seva normalitat.

Xavier Costa ha estat treballant a Itàlia, Irlanda o Bèlgica i va afirmar ahir que el temps mostraria si l'economia catalana segueix les males expectatives que es preveuen sobre el seu creixement. A més, l'advocat també va parlar de la fugida de les companyies: «És una decisió privada i personal de cada empresari», però «del que no tinc dubtes és que tots busquen sempre el que creuen que és millor per al seu negoci».

El president de l'AIJA també va posar exemples sobre la influència de la política en l'economia, com és el cas de l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units. «El món està més connectat que mai i el triomf de Trump o qualsevol altre canvi de rellevància té un efecte cascada i transforma la realitat», remarcava. Un altre exemple és el del Brexit, que va utilitzar Costa per afirmar que «l'economia, com sempre ha fet, s'adaptarà als canvis» i el dret proporcionarà «els instruments que permetin l'intercanvi comercial entre Europa i el Regne Unit». En aquest àmbit de la legislació, el president de l'AIJA va apuntar que la seva professió evoluciona cap a «la digitalització i cap a una major internacionalització».

El congrés de Girona va reunir aquesta setmana passada més de 4.000 advocats menors de 45 anys d'arreu del món, que van intercanviar coneixements sobre les seves respectives especialitats.