La llista del PSC per Girona es fa la foto

El PSC de Girona va fer ahir a Castelló d'Empúries la foto de la candidatura, un acte en el qual el secretari general del partit i candidat a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, va assegurar que «el país necessita una reconciliació necessària entre catalans, amb la resta d'Espanya i també amb Europa». Iceta va explicar que el PSC «és el partit del sentit comú» i que la candidatura socialista «reflecteix l'esperit de diàleg, negociació i pacte» necessari en aquest moment. Iceta va estar acompanyat de Ramon Espadaler, número 3 a la llista per Barcelona, que va explicar que som on som «perquè uns ens han posat fora de la llei i altres han renunciat a fer política». Espadaler va reivindicar «posar en pràctica el diàleg i l'acord dels que tothom parla però ningú practica» i va explicar que es per aquest motiu que en un moment «complex i difícil per a Catalunya», el PSC i Units per Avançar «hem decidit unir forces per una proposta constructiva».

Rafael Bruguera, que repeteix de cap de llista dels socialistes per Girona, es va mostrar orgullós que Catalunya hagi estat sempre diversa i no confrontada i va fer una crida a la necessitat de seguir mantenint aquestes característiques: «Hem de treballar molt per poder convertir Miquel Iceta en el pròxim president de la Generalitat de Catalunya», va concloure el cap de llista per Girona.