Un pres n´apunyala un altre en presència de Jordi Sànchez

Un pres en va apunyalar un altre al coll durant la missa celebrada aquest diumenge al centre penitenciari de Soto del Real (Madrid) en presència del líder de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sànchez, empresonat per ordre de l'Audiència Nacional, han informat a Europa Press fonts penitenciàries.

Aquestes fonts precisen que Jordi Sánchez es trobava a la zona habilitada per a celebrar les misses dels diumenges a Soto del Real, encara que allunyat del lloc on es va produir l'agressió. Després de la intervenció dels funcionaris, la víctima va ser traslladada a un hospital en helicòpter per rebre assistència mèdica especialitzada.

"Es tracta d'un fet aïllat que ha estat controlat a l'acte pels funcionaris presents en el lloc", han explicat a Europa Press fonts penitenciàries. La celebració de la missa a la presó és un acte públic al qual qualsevol pres té dret a assistir i habitualment congrega nombrosos interns.

Tant l'agressor com la víctima són presos preventius, tots dos de nacionalitat dominicana, vinculats a bandes llatines. Els fets van passar cap a les onze del matí quan mig centenar d'interns s'havien assegut i es disposaven a escoltar missa.

En aquest moment, un d'ells, que es trobava ingressat en un mòdul de reincidents, va treure un ganivet de plàstic al qual havia enganxat diverses fulles d'afaitar, segons confirmen altres fonts consultades per Europa Press, agredint al coll a l'altre intern.

Entre els presents, tot i que allunyat de la zona de l'agressió, es trobava Jordi Sànchez, que va ingressar a Soto del Real des del passat 16 d'octubre juntament amb el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El 3 de novembre, en el marc de la investigació pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació, la jutge Lamela va enviar a presó l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i a set exconsellers, encara que en aquest cas van ingressar a les presons d'Estremera (els homes) i Alcalá-Meco (les dones).