Rovira: «Puigdemont és el president legítim però cal un govern executiu»

La secretària general d'Esquerra Repúblicana (ERC), Marta Rovira, va assegurar ahir en una entrevista a La Vanguardia que «Puigdemont és el president legítim, però cal un govern executiu». Rovira va destacar que les eleccions «són el referèndum pactat que el Govern espanyol no ha volgut acceptar mai». La secretària general, número dos d'ERC per Barcelona per darrere d'Oriol Junqueras, va declarar que els objectius dels partits independentistes a l'hora de presentar-se en llistes separades són: «Aturar el 155 i restituir les institucions catalanes, posar fi a la repressió –amb l'alliberament dels presos– i fer república».

En la mateixa entrevista Rovira assegura que «si la situació judicial no permet rehabilitar el Govern, hi haurà un reconeixement polític» i destaca que no es posen calendari per construir el nou estat: «Quan tinguem els resultats farem plans» i preguntada pel camí a recórrer amb Catalunya en Comú - Podem (CatECP) Rovira va destacar «Els convidem a recuperar la proposta de procés constituent no subordinat».