Eleccions catalanes: Una enquesta vaticina una participació rècord del 82% el 21D

El 82% dels catalans votaran en les eleccions catalanes del 21D, cinc punts més dels que ho van fer el 2015, segons una enquesta que publica avui ABC, que dóna guanyador a ERC, amb 35 a 37 escons, només 34.000 vots per sobre de la segona força més votada, Ciutadans, amb 29 o 30 diputats.

L'enquesta, realitzada per GAD3, llança una mobilització històrica de l'electorat català el 21D que, en principi, afavoriria al bloc constitucionalista (Ciutadans, PSC i PP), de manera que obtindrien en aquestes eleccions tot just uns 8.000 vots menys que els independentistes d'ERC , Junts per Catalunya i CUP.

El sondeig no inclou en cap dels dos blocs dels vots que traurien "Els Comuns" d'Ada Colau, uns 330.000, és a dir, 36.000 menys que els que va obtenir en els passats comicis catalans.

Segons el sondeig, Ciutadans aconseguiria en aquestes eleccions 235.000 sufragis més que en les autonòmiques de 2015 i dels 25 diputats actuals podria passar a tenir entre 29 i 30; el PSC aconseguiria 135.000 sufragis més i tindria 19 escons i el PP quedaria igual o perdria un representant al Parlament català.

Pel que fa al bloc independentista, ERC i Junts per Catalunya aconseguirien junts 109.000 votants més que fa dos anys tot i que podrien perdre fins a tres escons al concórrer en llistes separades, mentre que la CUP es desplomaria i perdria uns 92.000 vots, que es traduirien en dues o tres diputats menys.

Catalunya a Comú també baixaria i de tenir 11 diputats es quedaria amb 8 o 9, segons el sondeig, que assenyala a més que Girona i Lleida serien les províncies catalanes amb més representació sobiranista després del 21D i en ambdues ERC i Junts per Catalunya obtindrien la majoria dels sufragis.

En canvi en les altres dues províncies catalanes la situació canvia i així a Tarragona els partits constitucionalistes aconseguirien 8 dels 18 representants que aquesta zona té al Parlament.

A Barcelona -on Ciutadans guanyaria les eleccions amb 20 diputats d'un total de 85- les forces estarien més equilibrades, ja que els partits independentistes amb prou feines obtindrien dos escons més que els constitucionalistes.

La d'avui és un segon lliurament de la qual va publicar ahir el diari ABC sobre intenció de vot, realitzada per GAD3 entre els passats 13 i 16 de novembre mitjançant 801 entrevistes telefòniques a Catalunya.