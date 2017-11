Barcelona comença a instal·lar senyals de restricció per pol·lució

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va començar a instal·lar ahir els primers senyals de trànsit de restricció de la circulació per als vehicles més contaminants durant els episodis de pol·lució a partir de l'1 de desembre.

A partir d'aquell dia, quan la Generalitat declari l'episodi de contaminació atmosfèrica, l'AMB activarà, d'acord amb els ajuntaments, les restriccions de trànsit de la zona de baixes emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona (de moment, turismes que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT i furgonetes anteriors a Euro 1). La restricció estarà activa entre les 7.00 i les 20.00h de dilluns a divendres i afectarà aproximadament el 14% dels vehicles.

En total s'instal·laran més d'un centenar de cartells, a les sortides i a dins les Rondes, feines que s'estendran fins el proper 1 de desembre. Els senyals mostren un vehicle que emet fums amb una ratlla vermella sobre i sota la frase «Zona Baixes Emissions».



Cartells i adhesius

En un cartell just a sota s'indica quins vehicles sí que podran circular per aquesta zona, els que portin els adhesius amb les etiquetes ecològiques 0, ECO, C i B, a més dels autoritzats. Quan hi hagi un episodi, es col·locarà un altre cartell a sobre, amb un imant, on es prohibirà directament circular a tots els vehicles no permesos.

Per compensar els usuaris d'aquests turismes més contaminants, l'AMB i els ajuntaments reforçaran el transport públic. Es milloraran els aparcaments dissuasius al costat de les estacions de tren o metro, amb una aplicació de mòbil, es posarà un comboi de Metro més a cada línia en hora punta, funcionaran 15 autobusos més a les línies metropolitanes del Baix Llobregat, 15 més a les del Barcelonès Nord i 30 en les línies de TMB, entre altres mesures.

Així mateix, es podrà comprar l'anomenada T-Aire, una targeta de transport públic de 2 viatges i 1,80 euros de cost.Durant aquest últim mes del 2017 i tot el 2018 i 2019 les restriccions seran puntuals, només si hi ha episodis greus de contaminació , dels quals n'hi ha entre 0 i 5 cada any, però a partir de l'1 de gener del 2020 les restriccions seran permanents.



A partir de 2019

A més, a partir del 2019 les restriccions també seran permanents a les carreteres de la Generalitat de l'àrea metropolitana, cosa que afecta uns 40 municipis de l'entorn de Barcelona.

El vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, i el segon tinent d'alcaldia i regidor de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme de L'Hospitalet de Llobregat, José María García Mompel, han assistit a la col·locació del primer cartell, a la sortida 14 de L'Hospitalet, i han instat la ciutadania a fer un canvi en la seva mobilitat per fer-la més sostenible i saludable.