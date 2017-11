Els bisbes defensen l'article 155 però també la reforma de la Constitució

El president de la Conferència (CEE), Ricardo Blázquez, es va mostrar ahir «preocupat» i «entristit» per la declaració unilateral d'independència a Catalunya, un fet «greu i pertorbador». Per això, va fer una crida al diàleg, convençut que és possible la «convivència en la diversitat».

«Des de fa un temps, el desenvolupament dels esdeveniments a Catalunya ens preocupava en mesura creixent i ens va entristir la Declaració Unilateral d'Independència», va indicar Blázquez, perquè significava «la ruptura de l'ordre constitucional que els espanyols ens hem donat fa 40 anys».

Es tracta, en opinió dels bisbes, d'un fet «greu i pertorbador» de la convivència garantida a la Carta Magna, «que va més enllà de les discrepàncies entre les formacions polítiques». Per això, la Conferència Episcopal va mostrar el seu suport al restabliment de l'ordre constitucional i el respecte a la llei.

Blázquez, però, va admetre que «el pas del temps i la vitalitat de la societat» ha mostrat la conveniència de «reformar o afegir aspectes nous en la Constitució perquè sempre sigui actual», però va advertir que ella mateixa indica els procediments per introduir els canvis oportuns.

«Estem convençuts que també avui és possible la convivència en la diversitat», va indicar Blázquez, que va cridar a continuar construint una societat en pau, llibertat i justícia a partir del diàleg dels ciutadans i en les institucions.

En aquest sentit, va recordar que l'Església «va col·laborar eficaçment en la Transició política, encara que no sempre sigui reconegut» i ara «desitja continuar complint la seva missió de reconciliació i pacificació».