Podem confia que la renovació de la fiscalia en garanteixi la independència

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, va confiar ahir que, després de la mort de José Manuel Maza, la renovació de la Fiscalia General de l'Estat «respecti la independència d'aquest òrgan i no s'utilitzi per protegir la corrupció del PP o com a ariet contra els adversaris polítics». Després de la reunió executiva del partit, Echenique va traslladar el condol del seu partit a la família i amics de Maza, en considerar que «és el que toca» quan algú mor «de manera tràgica». Per això, Echenique va insistir que en aquests moments s'han «d'aparcar les diferències polítiques» i, després de reiterar el seu condol, va considerar que «ningú hauria d'anar més enllà».

Per la seva banda, Ciutadans va exigir al Govern espanyol que més enllà de la substitució de Maza, deixi d'intentar «instrumentalitzar» la Fiscalia. El secretari general del partit, José Manuel Villegas, va assenyalar que, com que no s'arribarà a temps perquè el Congrés debati la seva iniciativa sobre el onmenament del fiscal general de l'Estat, sí que s'exigirà a l'executiu que «es deixin treballar als fiscals». Ciutadans vol que el Govern, sigui qui sigui el substitut de Maza, no intenti «coartar» la tasca del Ministeri públic, sobretot en aquells casos - «que n'hi ha molts», va puntualitzar-en què el PP o membres del partit estan acusats de corrupció. I quan es pugui, va indicar, Ciutadans intentarà canviar la llei perquè el fiscal general de l'Estat sigui escollit pel Congrés i no designat pel Govern.

Davant d'això, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va defensar la «independència i el rigor» de Maza i va assegurar que no hi ha cap manera d'instrumentalitzar la fiscalia. Casado va qualificar Maza d'«extraordinari jurista i una gran persona», i va destacar els seus serveis «irreprotxables» a la nació espanyola. També el va descriure com un «exemple» de com és la democràcia espanyola.