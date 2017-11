«Hisenda federal» i reforma constitucional, entre les 700 mesures electorals del PSC

El PSC va presentar ahir el programa electoral de cara el 21-D amb unes 700 propostes. Una de les mesures és la «hisenda federal» com a nou model de finançament: és a dir, un «pacte fiscal federal» que increment els recursos per a les competències pròpies i d'acord amb el principi d'ordinalitat. La reforma constitucional federal, sense calendari, també és al programa dels socialistes, amb Miquel Iceta al capdavant i sota el lema «Solucions! Ara, Iceta!». La reforma suposaria que tots els ciutadans de l'Estat votessin primer una nova Constitució i després els catalans avalessin a les urnes un nou Estatut en clau federal. Una altra mesura que recull el programa és un acord per l'estabilitat i la confiança amb la mirada posada al món laboral durant els primers sis mesos de govern, per tal que retornin les empreses que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya les darreres setmanes. Els socialistes posen molt l'accent en les mesures socials i volen que el programa serveixi per «reconciliar» els catalans, amb l'Estat i Europa, i que recuperi «l'ideal del catalanisme social, municipalista, feminista i europeista», va dir la portaveu de la campanya Eva Granados.

D'altra banda, l'expresident José Montilla va fer una crida a la «reconciliació» a Catalunya i va dir que «és l'hora dels moderats» a les eleccions. A més, va haver de demanar disculpes per un comentari on advertia que la independència seria letal també per a Espanya, ja que «no parlem de Ceuta o Melilla», havia dit.