Jean Castel: «Hem de tornar a posar llum on el "procés" ha posat foscor»

El candidat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, va assegurar que l'objectiu de la seva campanya serà «recuperar la convivència i l'estabilitat» i aportar «solucions als problemes reals de la gent» després d'uns anys on s'ha produït un «enquistament».

«En els últims 6-7 anys hem vist que a les comarques gironines i a Catalunya no només s'han paralitzat solucions als problemes reals sinó que s'han agreujat», va dir Castel durant la presentació de la llista electoral a la província. Castel va avançar que la seva serà una campanya «molt en clau territorial, que serà de sectors i de carrer». En part perquè «tenim un calaix de l'oblit a Girona dels últims governs». «Ens comprometem que des del primer minut obrirem el calaix de l'oblit dels problemes reals, demostrant que amb una legislatura podem portar a terme els canvis», va insistir.

Segons Castel, per primer cop «hi ha un canvi real possible a Catalunya, i el volem liderar Ciutadans». «Necessitem un govern fort que governi per a tots els catalans. A les files de l'atur no hi ha catalans d'una mena i catalans independentistes», va prosseguir.

A parer seu, el procés independentista ha centrat la vida política dels últims anys i Cs vol «acabar» amb aquesta «estela negativa i tornar a posar llum on el procés ha posat foscor». Així, va insistir que «uns tenim programa i projecte i altres ens vindran a explicar el procés», quan «està sobradament explicat» i «volem propostes».

A banda de la qüestió independentista, que Cs vol reconduir amb una campanya per tornar al «seny perdut, a la normalitat i a la cohesió», entre algunes propostes el candidat va destacar que incidiran en l'economia gironina, el turisme o desencallar problemes com eliminar els barracons o el futur Trueta. «Es barallen sobre quina serà la ubicació, quan des de Ciutadans volem parlar de quin serà el servei que donarà, qualitat professional i mitjans», va insistir. Sobre els resultats electorals, Castel va dir que «sempre hem respectat la decisió d'unes urnes» però va avisar que «guanyi la formació o ideologia que guanyi», hauran de respectar «les regles del joc: l'Estatut, la Constitució i el reglament del mateix Parlament».



Els perfils de la candidatura de Cs

Sobre la candidatura, Castel va destacar que es tracta de persones «preparades, compromeses» i que «coneixen la realitat» de la província i tenen una dilatada experiència fora de la política. Així, entre els cinc primers de la llista, Castel ha cursat estudis superiors d'administració, càlcul mercantil i comptabilitat, ha exercit com auxiliar de la Guàrdia Civil i gerent d'empreses relacionades amb el sector financer i immobiliari.

El número 2, Alfonso Sánchez Fisac, és enginyer informàtic i programador Java; Héctor Amelló Montiu és llicenciat en Belles Arts, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i tècnic superior en fotografia artística, i actualment és portaveu de Cs a l'Ajuntament de Figueres i el Consell de l'Alt Empordà; María del Camino Fernández Riol és auxiliar d'infermeria amb experiència al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt; i Sheila Arias Malpica és tècnic superior en Projecció i Direcció d'obres interiors i empresària.