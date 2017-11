Jordi Sànchez presencia una agressió en plena missa a la presó

Un intern de la presó madrilenya de Soto del Real està ingressat a l'hospital de La Paz després de ser agredit per un altre pres durant la celebració de la missa, diumenge passat, a la qual també assistia, encara que seia lluny del lloc on es va produir l'incident, Jordi Sànchez, exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana i número dos per Barcelona la la llista JuntsxCatalunya, que encapçala Carles Puigdemont. Fonts penitenciàries van confirmar a Efe, tal com publicava l'edició d'ahir del diari El Mundo, que abans-d'ahir al matí, durant la celebració de la missa a la presó de Soto del Real, un pres en va agredir un altre al coll amb un objecte punxant de fabricació casolana (un ganivet fabricat amb un tros de plàstic i amb fulles d'afaitar enganxades). La víctima, que igual que el seu agressor és de nacionalitat dominicana, va ser traslladada en helicòpter a l'hospital madrileny de La Paz per rebre assistència mèdica especialitzada, asseguren les mateixes fonts, que assenyalen que els funcionaris van intervenir de manera immediata per reduir l'agressor i que es tracta d'un fet «aïllat». Segons fonts penitenciàries, entre el mig centenar d'assistents a la missa, que s'oficia cada diumenge al matí a la presó, s'hi trobava l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, encara que en un seient allunyat.

D'altres fonts consultades precisen que Sànchez era a unes tres o quatre files de l'agressió, que va ser controlada pels funcionaris sense cap tipus de problema.

La celebració de la missa a la presó és un acte públic al qual qualsevol pres hi té dret i habitualment congrega diferents interns cada diumenge. A la presó no hi ha una església, encara que s'utilitza la zona sociocultural i l'escola per a les misses dominicals.Tots dos involucrats en el succés són interns preventius i no comparteixen mòdul.