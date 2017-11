Junqueras al·lega que no va seguir actuant després del 155 però evita dir si l'acata

El vicepresident destituït, Oriol Junqueras, ha presentat el recurs d'apel·lació a l'Audiència Nacional en què demana el seu alliberament argumentant que el Govern no va seguir actuant després de l'aprovació de l'article 155, tot i que evitar dir explícitament si l'acata.

D'aquesta manera, els seus advocats defensen que no hi ha risc de reiteració delictiva: "El Govern català no s'ha reunit des del dia del seu cessament, no s'han adoptat acords de Govern ni s'han efectuat publicacions en el butlletí oficial que demostrin actes executius després de la sessió parlamentària del 27 d'octubre". Afegeixen que "no sembla existir cap escenari pel que els investigats puguin executar accions de reiteració dels il·lícits objecte de la querella" presentada de la Fiscalia.