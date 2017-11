L'ANC impulsa el «Concert per la llibertat dels presos polítics» a l'Estadi Olímpic

Amb capacitat per a 60.000 persones, l'Estadi Olímpic de Barcelona acollirà el dissabte 2 de desembre a la tarda el 'Concert per la llibertat dels presos polítics': tres hores de música amb representants de més d'una vintena de formacions. Membres de La Banda impossible, de Doctor Prats, Oques Grasses, Itaca Band, Els Amics de les Arts i Elèctrica Dharma, entre d'altres, pujaran a l'escenari, també barrejats, per interpretar cançons pròpies o d'altres artistes.

Els beneficis de la venda d'entrades es destinaran a la Caixa de Solidaritat, un fons que ja ha sumat 4.550.000 euros i que ara té encara acumulat 1,5MEUR després de pagar fiances o multes arran del procés, la darrera vegada amb els membres de la Mesa del Parlament per eludir la presó. "És important generar activitat per disposar sempre dels diners necessaris per fer-se càrrec de situacions no desitjades i per mantenir el nivell de mobilització i de tensió al voltant de l'existència de presos polítics, una situació absolutament irregular", ha assegurat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, en roda de premsa a la seu de l'entitat sobiranista aquest dimarts.

Durant la presentació, la productor artística i directora de SunMusic, Gemma Recoder, ha assegurat que han rebut ofertes de molts grups per actuar al concert del dissabte 2, que arrencarà a les 16.30h i que tancarà tres hores més tard. "És el concert més gran en el menor temps possible" per muntar-lo, ha assegurat Recoder. "Ha ajudat al nostre favor que els artistes són gent compromesa, podríem fer un concert de deu hores; el farem de tres i no ens passarem", ha afegit.

La voluntat també és donar-li un caràcter "auster", ha afegit Linus Puchal, productor i membre del secretariat de l'ANC. Perquè el marc polític i social del concert "no és una festa major". "Ens trobem d'una situació indignats i enfadats, es tracta de mantenir l'alegria en situació de fermesa", ha contraposat Puchal en assegurar que els discursos "estaran reduïts a la mínima expressió".

La intenció dels organitzadors és obrir les instal·lacions tres hores abans per facilitar l'arribada a un concert que busca com a referents el del 2013 al Camp Nou, inspirat el seu dia amb el que va fer-hi Lluís Llach el 1985. Tot i que encara queden noms per tancar –l'organització no els ha revelat tots encara-, Recoder ha explicat que pretenen oferir un "concert dinàmic" que barregi músics de diverses generacions i registres.

De manera que sonaran cançons "que formen part de la història del món, reivindicant causes perdudes, i drets humans", ha afegit. I hi posaran veu artistes com Judit Neddermann, Paula Valls, Cesk Freixas, Bonobos, Eric Vinaixa o The Sey Sisters, entre d'altres. Les entrades, que es mouen entre els deu i els trenta euros amb descomptes per als més petits, es posaran a la venda aquest dimecres a la web de l'ANC.