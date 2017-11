L´Estat investigarà els missatges ofensius sobre la mort de Maza

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, es va mostrar ahir convençut que tant els cossos i forces de seguretat de l'Estat com la Fiscalia investigaran missatges a les xarxes socials després de la mort del Fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per determinar si són constitutius de delicte i presentar una querella. El ministre va recordar que la darrera reforma del Codi Penal «incorpora una millora del tipus de delictes d'odi i sobre les xarxes socials i sistemes telemàtics per a la comissió de delictes d'infàmies, injúries o calumnies».

D'aquesta manera, Catalá es va alinear amb el president del PPC i candidat per al 21-D, Xavier Garcia Albiol, que va anunciar que els populars consultaran si el tuit difós dissabte per l'organització juvenil independentista Arran és «denunciable» i, en cas que ho sigui, el denunciaran. Arran, vinculada a la CUP, va penjar una fotografia cap per avall del difunt fiscal general acompanyada d'un «Fins mai, Maza», que va aixecar les crítiques de la Guàrdia Civil, entre altres col·lectius. Albiol va escriure al seu perfil de Twitter: «Les joventuts de la CUP fent honor a la seva misèria humana. I pensar que aquests han manat a la Generalitat durant aquests anys».

Sobre la substitució del Fiscal general de l'Estat, Catalá va indicar que ara s'estan duent a terme els terminis de repatriació i es preparen actes d'homenatge. El ministre va explicar que el nomenament d'un Fiscal general de l'Estat ha de ser proposat pel Consell de ministres i comptar amb informes del Consell general del Poder Judicial i de la comissió de Justícia del Congrés. «Estem posant en marxa procediment però no hi ha un calendari exacte», va indicar. Catalá també va ser preguntat sobre el fet que molts fiscals hagin urgit el govern espanyol a substituir Maza de manera urgent per no endarrerir les causes obertes a l'Audiència Nacional i el Suprem al Govern destituït i la Mesa del Parlament.

Al respecte, el ministre va indicar que la situació vacant a la fiscalia general de l'Estat «no és desitjable» però es va mostrar convençut que tots els fiscals atendran les actuacions que es duguin a terme els pròxims dies «des del més quotidià al més estratègic i important com són aquests tipus de procediments davant l'Audiència Nacional o el Suprem». «Mentre es dugui a terme el nomenament d'un nou fiscal general estic convençut que la Fiscalia complirà amb la seva missió constitucional i atendrà totes les qüestions que tingui pendents», va indicar Catalá.

Per la seva banda, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar que compliran «com més aviat sigui possible» amb l'obligació constitucional i legal de nomenar un nou fiscal general de l'Estat després de la mort de José Manuel Maza, però va defensar que són «hores de dol» que cal preservar. En aquest sentit, va considerar que «n'hi ha molts en aquest país que estan perdent aquesta humanitat del respecte als duels». Sáenz de Santamaría va expressar el respecte i els condols a la família de Maza per una mort «molt sobtada» que, segons va dir, «ens ha deixat a tots molt impactats».

Sobre l'organització protocol·lària de la capella ardent, va indicar que correspon a la Fiscalia General de l'Estat i que el Govern se sotmetrà al que la seva família i la institució anunciï. Així mateix, sobre l'autòpsia ha manifestat que són els protocols mèdics i sanitaris els que han de definir com es fa i el Govern també es "sotmetrà" a ells.

D'altra banda, sobre la mort de la presidenta del Consell de Transparència, Esther Arizmendi, ha destacat que va posar en marxa una institució "molt important" amb un consens "molt ampli" i un gran suport, de manera que buscaran fer-ho ara de manera similar.