Els Mossos pretenien cremar documents que els lligaven a l´1-0

La Policia Nacional ha trobat entre la documentació que els Mossos d'Esquadra pretenien destruir en una incineradora de Sant Adrià del Besós, el 26 d'octubre passat, arxius que relacionen a comandaments i agents de la policia catalana amb el referèndum de l'1 d'octubre, que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional. Segons van confirmar ahir fonts pròximes a la investigació, entre el material, que va ser confiscat per la Policia Nacional quan els Mossos d'Esquadra el portaven en una furgoneta cap a la incineradora, hi figuren documents que impliquen membres dels Mossos d'Esquadra en la votació de l'1-O.

Més concretament, segons el rotatiu, els agents de la Policia Nacional que han analitzat el contingut del material confiscat han trobat escrits signats per càrrecs intermedis dels Mossos donant instruccions als seus agents sobre actuacions prèvies i posteriors a l'1-O per protegir la consulta.



Documents polítics

A més, també figuren documents de contingut polític, que s'estan analitzant, perquè l'estudi dels arxius intervinguts encara no ha finalitzat. La Policia Nacional ha comunicat ja la seva troballa a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que investiga la suposada passivitat dels Mossos d'Esquadra durant l'1-O, una causa en la qual manté imputat el major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, destituït com a cap del cos el passat 28 d'octubre, dos dies després que s'intervingués tota aquesta documentació.

La Policia Nacional va evitar el passat 26 d'octubre que els Mossos cremessin en una incineradora uns documents que ja llavors sospitaven que estaven vinculats amb el referèndum de l'1-O i que van intervenir per ordre de l'Audiència Nacional per analitzar-ne el contingut.



Furgoneta a Sant Adrià

Els Mossos van enviar a primera hora del dia 26 del mes passat una furgoneta i dues patrulles a la planta de tractament i selecció de residus Tersa de Sant Adrià de Besòs, la comarca del Barcelonès, per cremar diversos documents amb informació sensible, encara que no ho van poder fer perquè quan van arribar-hi es van trobar una vintena d'agents de la Policia Nacional bloquejant l'accés.

Els agents de la Policia Nacional van impedir el pas als Mossos, van interceptar la furgoneta i van exigir a la policia catalana que els lliurés la documentació que portaven a la incineradora.

No obstant això, els Mossos es van negar en un primer moment a lliurar la documentació i van demanar a la Policia Nacional que els mostrés una ordre judicial per intervenir aquests arxius.

Els agents de la Policia Nacional no disposaven d'aquesta ordre, per la qual cosa van demanar a la jutge Lamela que els autoritzés a intervenir els documents per poder-los analitzar.

Després de més de tres hores d'espera dels agents dels dos cossos policials davant la incineradora, la jutge va acordar autoritzar la Policia Nacional a requisar aquesta documentació i a traslladar-la a Prefectura per analitzar-la.

Els Mossos d'Esquadra van negar aquell dia que els informes que volien cremar estiguessin vinculats amb el referèndum de l'1 d'octubre i van al·legar que és una pràctica habitual i ordinària que es vagi a incineradores a cremar aquest tipus d'arxius, o que s'utilitzin trituradores per destruir-los, ja que l'activitat policial genera documents de contingut sensible que, quan ja no són necessaris, s'han de destruir per seguir la normativa de protecció de dades.



Dades «administratives»

Segons els Mossos, els documents en paper que es portaven a destruir pertanyien a la Comissaria General d'Informació i, en concret, figuraven arxius amb dades administratius de l'oficina de suport a aquesta comissaria, relatius a permisos, vacances i baixes, així com sobre operatius i diligències policials i documentació diversa.

En aquest context, el cos va argumentar que no disposa d'infraestructura pròpia a les dependències policials per destruir aquella documentació que, per motius de seguretat i d'espai, no es pot guardar en suport paper, i que per això fa anys que porten a terme aquesta pràctica a les instal·lacions de Sant Adrià de Besòs.

Quan els Mossos van arribar a la incineradora, s'hi van trobar diverses furgonetes de la policia espanyola, que els va demanar que lliuressin la documentació. Un comandament dels Mossos, però, els va traslladar que només la podien lliurar si ho requeria una autoritat judicial. L'operatiu de la policia espanyola es va allargar tot el matí. Els dos vehicles dels Mossos d'Esquadra, concremtament una furgoneta i un turisme sense logotipar, van romandre immobilitzats i custodiats per més d'una trentena d'agents de la policia espanyola fins que va arribar l'ordre judicial.



Volum important de caixes

Aleshores la policia espanyola va obrir els vehicles dels Mossos i va moure un volum important de caixes, que es van endur. Els mossos de paisà que traslladaven aquest material van seguir de prop l'operatiu.