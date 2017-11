Junts per Catalunya presentarà la seva llista dissabte a Brussel·les

Junts per Catalunya (JxCat) presentarà la seva candidatura per les eleccions del 21-D en un acte aquest dissabte a Brussel·les, segons ha pogut saber l'ACN. A l'acte hi participaran el president Carles Puigdemont i els dos consellers que també formen part de la candidatura, Clara Ponsatí i Lluís Puig, tots ells destituïts pel govern espanyol.



Eleccions catalanes: Presentació de la llista de Junts per catal

S'espera que també hi hagi un nombre considerable dels membres independents de la llista de JxCat, tot i que alguns han confirmat a l'ACN que no hi podran anar. Per ara, es desconeix el lloc oficial de la presentació. L'acte serà el primer esdeveniment oficial de la llista des que es va fer públic que Puigdemont concorreria a les eleccions sota unes sigles diferents a les del PDeCAT. Cal recordar que Brussel·les ha estat el centre d'operacions de la candidatura de JxCat, on Puigdemont i el seu equip de confiança han elaborat la llista que concorrerà a les eleccions del 21-D.