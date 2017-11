Rafael Ribó afirma que va alertar d'una «resposta contudent» però no de morts

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha aclarit que ell va alertar en una reunió al Palau de la Generalitat que determinats moviments de les institucions catalanes podien provocar una «reacció contundent» de l'Estat. En declaracions a Catalunya Ràdio, però, Ribó va precisar que ell no va parlar d'armes de foc en aquesta trobada, que es va produir el dia abans de la declaració d'independència al Parlament. D'aquesta manera, Ribó contradiu la versió de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que divendres passat va revelar que l'Estat va amenaçar amb «sang i morts al carrer» si es tirava endavant amb la independència. «Les informacions que he llegit donen una sèrie de precisions sobre Sant Climent Sescebes i armes de foc. Suposo que hi havia gent que estava informada al respecte, no el síndic», va indicar Ribó.

El síndic també va explicar que es va comprometre a buscar ponts entre les parts i que va tenir múltiples reunions amb molts sectors tant de Catalunya com de la resta de l'Estat i en l'àmbit internacional. Segons va explicar, només una sola vegada i per sorpresa seva va participar en una reunió al Palau de la Generalitat. Concretament era la nit abans que el Parlament proclamés la independència i en aquesta trobada es debatia la possibilitat de convocar eleccions. «Els vaig donar informació que tenia de Jordi Sànchez, que l'havia visitat a Soto del Real. I al mateix temps vaig dir que determinats moviments de les institucions catalanes podien provocar una reacció contundent de l'Estat, com comentava el 95% de tots els dialogants en les reunions. Res més», va indicar.

Per la seva banda, la cap de llista de la CUP per Lleida, Mireia Boya, va assegurar ahir que en reunions polítiques es va traslladar als cupaires que l'Estat podia utilitzar «violència de falsa bandera» i que segurament seria lligada «al moviment independentista i, especialment, a l'esquerra independentista». «Que se'ns podia acusar d'algun atemptat amb morts al carrer», va afegir en declaracions a Catalunya Ràdio . D'aquesta manera, Boya donava suport a les declaracions de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.