El TSJC envia al Suprem la causa contra Forcadell i la Mesa per la votació de les lleis

Carme Forcadell i Anna Simó surten del TSJC després de declarar com a investigades. Arxiu/Laura Fíguls/ACN

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instruïa la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa, Maria Eugènia Alegret, ha enviat aquest dimarts el cas al Tribunal Suprem. D'aquesta manera, Alegret atén el requeriment enviat pel magistrat del Suprem Pablo Llarena, que ha decidit acumular la causa que s'instruïa a l'alt tribunal català amb la que ell està liderant al Suprem. Llarena va fer aquesta petició el passat 9 de novembre, el mateix dia que va prendre declaració a Forcadell i altres membres de la Mesa per la querella presentada per la Fiscalia per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.

El TSJC investigava Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barruget i Joan Josep Nuet pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació per permetre diverses votacions i lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). Però el magistrat del Suprem va reclamar a l'alt tribunal català que li remetés aquesta causa per acumular-la a la que té oberta, accedint així a la petició de la Fiscalia recollida en la querella presentada el 30 d'octubre. Aquest dimarts, la magistrada de la sala civil i penal del TSJC ha enviat la causa al Suprem seguint el requeriment de Llarena.

En una providència, Llarena explicava que ho feia de conformitat a l'article 21 de la Llei d'enjudicialment criminal, que estableix que quan un jutge o tribunal estigui atenent un assumpte que estigui reservat al Suprem, aquest ordenarà la remissió de la causa d'ofici o a instàncies de la Fiscalia o d'una part. A més, recordava que aquest mateix article assenyala que cap tribunal pot promoure causes contra la competència del Suprem, de manera que no hi ha opció de recurs.

Llarena va prendre declaració el passat 9 de novembre Forcadell, per qui va decretar presó eludible amb una fiança de 150.000 euros, va deixar lliures sota fiances de 25.000 euros Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet, i va deixar lliure sense mesures cautelars Joan Josep Nuet.

D'altra banda, Llarena va fer la setmana passada un primer pas per decidir si també es queda les causes que s'instrueixen a l'Audiència Nacional contra els membres del Govern destituït i els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Llarena va demanar a la jutge Carmen Lamela que li remeti un informe sobre "els aspectes fàctics, processals i investigatius dels dos procediments".