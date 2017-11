CCOO i UGT demanen als partits «no oblidar l´agenda social» per al 21-D

Els sindicats CCOO i UGT han reclamat a la ciutadania que segueixi mobilitzant-se per evitar que s'acabin "normalitzant" els empresonaments dels consellers i els Jordis. El secretari general de la UGT, Camil Ros, ha tornat a demanar-ne l'excarceració per garantir "una certa normalitat democràtica" de la campanya electoral per al 21-D. Ros ha recordat que aquestes són "unes eleccions excepcionals en tots els sentits", però també ha fet una crida als diferents partits perquè "no oblidin l'agenda social i econòmica". "Per exemple, es mantindrà o s'apujarà la renda garantida de ciutadania? Hi haurà més polítiques per lluitar contra la pobresa?", s'ha preguntat. El secretari general de la UGT ha pres part a la concentració en defensa de les llibertats que els dos sindicats han fet a Girona.

Nova concentració dels sindicats en defensa de les llibertats i per demanar l'excarceració dels consellers i els líders de l'ANC i Òmnium. A Girona, una vintena de sindicalistes de CCOO i la UGT s'han aplegat davant la seu del carrer Miquel Blai, cridant consignes com "Llibertat presos polítics" o "No al 155!".

El secretari general de la UGT, Camil Ros, ha fet una crida a "mantenir la mobilització i la protesta" al carrer per evitar que els empresonaments "es normalitzin". "Sinó som capaços d'acabar-nos acostumant a què hi hagi gent a la presó amb mesures preventives desproporcionades tan sols per defensar les seves idees", ha dit el secretari general.

Ros ha reclamat l'excarceració dels consellers i els Jordis per garantir "una certa normalitat democràtica" de cara al 21-D, i permetre que els candidats "no hagin de fer campanya des de la presó". En referència als comicis, el secretari general també ha demanat als diferents partits que no s'oblidin de l'agenda social i econòmica.

"Aquestes són unes eleccions excepcionals en tots els sentits, i no neguem el conflicte polític; però volem traslladar als partits que també defineixin de manera clara quines són les seves propostes en aquests àmbits", ha afirmat. Camil Ros ha recordat que, d'entrada, el Govern que surti dels comicis "no és per quinze dies", sinó que els partits "es presenten per una legislatura". "I per això, és important saber quins pressupostos socials i quines polítiques econòmiques plantegen", ha afegit.



Recomanacions internes

De cara al 21-D, els sindicats encara estan a l'espera que el govern del PP clarifiqui el decret d'eleccions per garantir els permisos de vot als treballadors (que seran d'un màxim de quatre hores). De moment, la UGT sí que ha fet arribar un document intern als seus delegats on se'ls informa dels drets que tenen els empleats.

Així, per exemple, se'ls fa saber que el temps que els treballadors es podran absentar de la feina dependrà de la coincidència del seu horari laboral amb el d'obertura dels col·legis. O que serà l'empresari qui tindrà la potestat per determinar en quin moment de la jornada l'empleat es pot agafar el permís.



El 155 afecta la gestió

Durant la protesta a Girona, els sindicats també han tingut paraules d'escalf per a la consellera Dolors Bassa, qui havia estat secretària general de la UGT a la demarcació. El seu homòleg a CCOO, Bartomeu Compte, ha recordat que "la solidaritat" i "la defensa de les llibertats" els empeny a demanar l'excarceració dels consellers i els Jordis. "Ara demostren més seny la ciutadania i els treballadors a peu de carrer que no pas l'administració de justícia i el govern de l'Estat", ha dit.

Per la seva banda, el secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas, ha alertat que l'aplicació del 155 ha "agreujat" els "problemes de gestió i els retards de tramitació" que ja es van començar a notar al setembre, quan l'Estat va intervenir les finances del Govern.

"Que ningú vegi en aquesta situació anòmala i excepcional que no passa res, perquè els problemes hi són conselleria per conselleria", ha dit Casas. I com a exemple, el secretari de la UGT ha dit que el 155 genera "grans problemes de tramitació per a petites despeses", com ara el contracte per instal·lar cinturons de seguretat a 82 vehicles dels Bombers. "Uns problemes que no es donen per manca de professionalitat dels treballadors sinó per la complicació a l'hora d'obtenir les signatures", ha conclòs.