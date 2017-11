El desplegament policial seguirà a Catalunya «fins que sigui necessari»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar ahir a l'entrevista d'Onda Cero que el desplegament extraordinari d'agents del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil a Catalunya seguirà «fins que sigui precís i necessari salvaguardar absolutament tots els drets i la igualtat de tots els que viuen a Catalunya, pensin com pensin».

Per tant, segons el ministre Zoido, el fet que s'hagin «reordenat alguns dispositius», en referència a la marxa del vaixell conegut com Piolín del port de Barcelona, «no significa que hi hagi d'haver un replegament dels dispositius que s'hi troben», sinó que aquests continuaran desplegats per garantir la seguretat a Catalunya «mentre sigui necessari».



«Efectes positius» del 155

En aquest sentit, el ministre va insistir que l'aplicació de l'article 155 ha provocat i segueix provocant «molts efectes positius», com per exemple una gran quantitat d'ofertes d'hotels perquè siguin ocupats pels agents.