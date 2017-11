Eleccions catalanes: La coalició dels comuns a les eleccions del 21-D assumeix el logotip de Catalunya en Comú

La coalicció electoral dels comuns formada per Catalunya en Comú i Podem ha assumit la imatge del logotip de Catalunya en Comú. Es tracta de diversos cercles que no s'arriben a tancar amb una C al mig. Al costat d'aquesta imatge es llegeix en majúscules 'Catalunya En Comú Podem'. Les paraules 'En Comú Podem' estan en negreta, fet que facilita que es llegeixi de manera conjunta.

Per tant, s'associa amb la marca En Comú Podem amb què Xavier Domènech, ara candidat a la presidència de la Generalitat, va guanyar les eleccions al Congrés del 2016. Pel que fa als colors del logotip s'utilitza un degradat que va del lila al vermell. La mateixa tonalitat que En Comú Podem va utilitzar a les eleccions a les Corts.

Segons un comunicat enviar per la candidatura dels comuns, la imatge "uneix dues propostes sorgides de la implicació política de la ciutadania per canviar les coses". La portaveu de Catalunya en Comú i Coordinadora de Comunicació, Elisenda Alamany, ha posat en valor que "les dues propostes s´enforteixen una a l´altra en un moment de bloqueig en què és necessari trencar la política de blocs".

"Catalunya en Comú - Podem vol portar la política feta des de baix a la Generalitat", ha assegurat Alamany, que ha subratllat que aquest és "un fet diferencial de la candidatura que representen els diversos semicercles oberts que configuren el logotip: que la ciutadania mobilitzada entri a les institucions per posar-les al servei de les necessitats de tots i totes les ciutadanes", ha explicat.