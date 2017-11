Eleccions catalanes: CUP presenta la llista de Girona per al que veu com a "eleccions imposades"

La CUP ha presentat avui davant la premsa la candidatura que ha format a la província de Girona per fer front a les eleccions del 21-D, que qualifica d'"il·legítimes" i "imposades".

La cap de llista per aquesta província, Natàlia Sànchez, ha manifestat que els comicis s'afronten en "una situació d'excepcionalitat política" que els ha fet plantejar-s'hi la seva participació.

"Ens presentem per fer front al 155 i per frenar la repressió que té com a objectiu segrestar les institucions catalanes", ha indicat la que, actualment, és regidora portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Figueres.



Programa electoral de la CUP a les eleccions 21D

Sànchez ha assegurat no témer que es declari inconstitucional el seu programa electoral i ha expressat que "la por que volen imposar no podrà frenar les idees legítimes, la llibertat d'expressió i la voluntat de construir una república lliurement".

La regidora, a més, ha admès que, seguint les directrius del partit, que no permeten la duplicitat de càrrecs públics, deixarà el seu lloc a l'ajuntament en el cas d'entrar al Parlament de Catalunya.

A la trobada, que s'ha celebrat al centre de Figueres, també han assistit els números dos i tres de la candidatura per Girona: l'actual alcalde de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, i la regidora per la CUP a la capital de la província Laia Pèlach.

Tots dos han reclamat la construcció d'una república catalana des dels municipis i han posat sobre la taula que hi ha lluites i reivindicacions que no poden abandonar com les socials, ecologistes o feministes, que "han de ser element de debat".

Durant l'acte també han dirigit unes paraules de suport els consellers de la Generalitat que estan a la presó i han anunciat que no descansaran "fins que els presos polítics tornin a casa".