Eleccions catalanes: ERC presenta la llista gironina per al 21-D

La candidatura d'ERC a les comarques gironines per al proper 21-D s'ha marcat com a objectiu "guanyar" i "demostrat a Rajoy que a Catalunya manem els catalans i catalanes". Així ho ha assegurat el seu número 2, Roger Torrent, durant la presentació de la llista que s'ha fet aquest dimecres a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), el poble de la cap de llista i consellera destituïda, Dolors Bassa, que està empresonada des del 3 de novembre.

Torrent ha afirmat que "no estem davant d'unes eleccions normals" tenint en compte la situació dels "presos polítics i amb l'altre meitat del govern a l'exili". En aquest sentit, ha dit que "estem davant d'unes eleccions il·legítimes convocades pels que han usurpat les institucions" però ha alertat que "el 21-D desbordarem les urnes amb vots dels catalans". Per Torrent, la convocatòria va del "155 o repressió". "Des d'ERC ho tenim clar i ens presentem per plantar cara als que defensen la repressió", ha remarcat.

Durant la presentació, el número 2 ha destacat que la candidatura gironines és "transversal i paritària" i ha recordat que està encapçalada per Bassa. En aquest sentit, ha assegurat que reclamaran l'alliberament dels presos i "defensarem que ara toca construir la República catalana des de les institucions i des del carrer".

La formació tindrà com número 3 la diputada al Parlament, Anna Caula, i de 4, el diputat al Parlament i portaveu d'ERC, Sergi Sabrià. La també diputada Magda Casamitjana anirà de 5 i i el diputat i segon tinent d´alcalde de Lloret de Mar, Jordi Orobitg, és el número 6. Tanca la llista el llibreter i activista cultural, Guillem Terribas.