Eleccions catalanes: JuntsxCat i ERC sospesen aparcar via unilateral als seus programes per a 21D

Junts per Catalunya (JuntsxCat) i ERC sospesen la possibilitat d'aparcar la via unilateral cap a la independència en els seus programes per a les eleccions del 21 de desembre, encara que busquen arribar a un consens amb la CUP.

Les llista de Carles Puigdemont i la candidatura d'Oriol Junqueras, segons ha avançat Nació Digital, han arribat a un acord amb nou compromisos, que inclouen per exemple exigir la llibertat dels "presos polítics", reclamar la retirada de l'article 155 de la Constitució o impulsar un pacte de país per eixamplar l'"àmplia majoria" a favor del dret a l'autodeterminació.

L'esborrany d'acord també planteja una "negociació bilateral" amb l'Estat i amb la Unió Europea que faci possible la "plena independència" de Catalunya i l'"efectiva i pacífica articulació democràtica de la república catalana", així com l'exigència al Govern de Mariano Rajoy d'un compromís davant la comunitat internacional que respectarà els resultats del 21D.

Segons fonts sobiranistes consultades per Efe, el document no es pot donar per tancat, perquè JuntsxCat i ERC estan a l'espera que la CUP es pronunciï al respecte i plantegi les seves aportacions.

Justament, la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Núria Gibert, ha convocat els mitjans aquesta tarda per valorar el preacord programàtic que posen sobre la taula les altres dues llistes independentistes que concorreran a les eleccions del 21D.