Enquestes 21D: ERC guanyaria i JxCAT, Ciutadans i PSC empatarien en el segon lloc, segons sondeig

ERC guanyaria les eleccions del 21D amb 37-38 escons mentre que Junts per Catalunya i PSC, tots dos a l'alça, protagonitzarien amb Ciutadans un triple empat en la segona posició (24-25), segons un sondeig d'El Periódico, que indica que els independentistes mantindrien la majoria absoluta.

El sondeig del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) publicat a El Periódico, a un mes vista dels comicis i just després de la presentació de totes les candidatures, situa ERC com a primera força, com és habitual en les últimes enquestes.

En canvi, apunta a una recuperació del PDeCAT després de mesos de descensos en les enquestes, ja que la candidatura Junts per Catalunya (JxCAT) encapçalada pel president català cessat, Carles Puigdemont, podria obtenir una segona posició molt disputada.

El sondeig atorga 24-25 diputats a JxCAT, els mateixos que a Ciutadans (que va obtenir 25 el 2015) i un PSC a l'alça, que per primera vegada en molt de temps té opcions de ser segona força després d'una legislatura amb 16 representants.

Amb una CUP a la baixa que passaria de 10 a 7-8 diputats, les tres forces independentistes sumarien entre 68 i 71 diputats, menys que en l'última legislatura (72) però suficients per mantenir la majoria absoluta (68).

Catalunya en Comú obtindria entre 9 i 10 diputats, per sota dels 11 de Catalunya Sí Que És Pot a 2015, mentre que el PPC també baixaria dels 11 de l'anterior legislatura a 6-7.