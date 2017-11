Els familiars dels «polítics presos» i a Bèlgica s'uneixen per recollir ajuda

Els familiars dels líders sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i dels exmembres del Govern a la presó i a Bèlgica han creat una associació per, entre altres objectius, recollir ajuda econòmica per afrontar les despeses que es deriven de la situació dels seus familiars. Els familiars van presentar l'Associació Catalana pels Drets Civils, de la que formen part les 15 famílies dels «polítics presos» o a Bèlgica. Al seu web adretcivils.cat han publicat un compte corrent per recollir ajuda econòmica per part de la ciutadania. Es tracta d'un fons pensat de moment per donar suport a les famílies, a diferència de la «caixa de solidaritat» de l'ANC i Òmnium, que és per pagar fiances o multes per accions derivades del «procés».

Diana Riba, dona de l'exconseller Raül Romeva, va dir que els fons es dedicaran a les despeses «immediates» dels familiars, que són sobretot els desplaçaments a les presons d'Alcalá Meco, Soto del Real i Estremera, o els viatges a Brussel·les. Els socis de la nova entitat són els familiars, però han creat la figura dels «amics de l'associació», que ho podran ser si paguen una quota anual.

Entre els objectius de la nova associació també destaquen treballar en la defensa dels drets civils i humans, i promoure l'exercici dels drets fonamentals, essencialment la llibertat d'expressió, reunió i autodeterminació. També coordinar les persones que treballin en objectius afins a l'agrupació o vetllar per l'assessorament jurídic i assistència econòmica de persones que pateixin la vulneració de drets fonamentals.