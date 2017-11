La Fiscalia no vol que el Suprem es quedi amb la causa de rebel·lió

La Fiscalia s'oposarà al fet que el Tribunal Suprem es quedi amb la causa oberta per rebel·lió a l'Audiència Nacional en la qual s'investiguen les actuacions de Carles Puigdemont i el seu govern, així com l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero i els activistes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Segons van informar fonts jurídiques, la Fiscalia va presentar ahir aquest informe davant del jutge del Suprem Pablo Llarena, que la setmana passada va requerir opinió a totes la parts en aquesta causa, inclosa la instructora Carmen Lamela, per prendre una decisió sobre l'acumulació a l'alt tribunal de totes les investigacions per rebel·lió derivades del procés sobiranista.

L'informe de la Fiscalia del Suprem, que no és vinculant per al jutge, recull l'opinió que en aquest sentit ha emès la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que considera que la investigació al Govern cessat, els Mossos i els líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural ha de seguir a l'Audiència Nacional.

Per la seva banda, la jutgessa Carmen Lamela també va remetre ahir a Pablo Llarena el seu propi informe sobre la causa. L'Audiència Nacional preveu fer públic el contingut de l'informe properament, un cop s'hagi notificat a les parts. Paral·lelament, la jutgessa ja ha rebut tots els recursos dels consellers de la Generalitat empresonats contra la seva decisió de dictar presó incondicional.



Peticions de la Fiscalia

La decisió d'enviar a presó incondicional Oriol Junqueras i set exconsellers més, així com d'ordenar a Bèlgica la detenció i entrega de Puigdemont i els exconsellers que l'acompanyen, la va prendre Lamela prèvia petició de la Fiscalia, que també havia demanat empresonar els «Jordis», que porten un mes a la presó.

Aquesta és la principal qüestió al voltant de la qual, almenys a efectes immediats, gira la decisió del jutge del Suprem d'acumular a les seves mans les dues causes, ja que d'acordar aquesta acumulació es revisaria de nou la situació processal dels membres del Govern cessat.

En aquest sentit, hi ha la possibilitat que, igual que va procedir amb Forcadell, s'ofereixi a tots aquells que es troben a la presó la possibilitat de renunciar a la via unilateral per aconseguir la independència i assumir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El traspàs del cas al Suprem coincideix amb les tasques del relleu del Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, que de moment serà substituït pel Tinent Fiscal, Luis Navajas, que segons ha transcendit dóna suport al criteri que havia seguit el seu predecessor a l'hora d'acusar el govern de Puigdemont, els «Jordis» i la Mesa del Parlament de delictes de rebel·lió i sedició. El govern espanyol podria proposar aquest mateix divendres a la reunió del Consell de Ministres un candidat a la successió.

La jutgessa Lamela va rebutjar dilluns l'escrit de la Fiscalia respecte a l'acumulació de causes adduint que el Ministeri Fiscal l'havia de presentar davant el Tribunal Suprem, i no l'Audiència Nacional, perquè és el magistrat Llarena qui demana els informes. En canvi, ha rebut els de les defenses, que són l'acumulació de causes. Cal veure ara si al seu informe Lamela intenta retenir alguna de les causes a l'Audiència Nacional adduint que es tracta de sumaris diferents, el dels «Jordis» i Trapero, d'una banda, i el dels consellers, de l'altra.