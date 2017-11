Govern i partits espanyols convenen a qualificar Maza de «gran jurista»

La Fiscalia General de l'Estat està de dol absolut. Convertida en capella ardent per acomiadar el traspassat fiscal José Manuel Maza, el jurista que va interposar querelles per rebel·lió, sedició i malversació de fons contra el president cessat Carles Puigdemont i vuit exconselleres, que va actuar contra la Mesa del Parlament i que va morir dissabte passat a l'Argentina com a conseqüència d'una infecció renal que va derivar en infecció generalitzada. El rei Felip VI, el president Mariano Rajoy i diversos ministres, així com el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Ciutadans, Albert Rivera, són algunes de les autoritats que van acudir fins a la seu de la Fiscalia per retre un últim homenatge a una de les personalitat vista com un repressor per l'independentisme català.



«Excel·lent jurista»

El president del Govern, Mariano Rajoy, va donar «l'últim adeu» al fiscal general José Manuel Maza recordant que era un «excel·lent jurista» que va saber conèixer «la realitat en la qual es movia». En declaracions als mitjans, Rajoy va destacar «l'enorme pèrdua» que suposa la defunció del fiscal general. «A més de ser un excel·lent jurista, era una persona recta, justa, equilibrada, assenyada i coneixedora de la realitat en què es movia», va ressaltar Rajoy sobre Maza, que en les últimes setmanes va presentar una querella contra el Govern cessat i la Mesa del Parlament per rebel·lió.

De la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va reconèixer el fiscal traspassat com «una persona que va servir l'Estat com a gran jurista que era», amb independència de les discrepàncies que els socialistes van tenir amb ell en l'acció com a fiscal general. El líder del PSOE va mostrar el seu reconeixement a la figura del fiscal general «en el plànol polític i institucional».

De la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va expressar també «respecte i reconeixement» a José Manuel Maza, de qui en va destacar que va saber prendre decisions que no eren fàcils «en moments molt difícils», en al·lusió a la querella contra la Mesa i el Govern de Catalunya. El líder de Ciutadans també es va referir a Maza com «un bon jurista, una persona d'Estat i un servidor públic» al que li va tocar «sofrir i aguantar pressions» en la seva lluita contra el terrorisme, la corrupció i a favor de la unitat territorial d'Espanya.



Podem no vol homenatges

Podem, per la seva part, ha decidit no participar en cap tipus d'homenatge al fiscal general de l'Estat. No obstant això, el secretari general de la formació morada, Pablo Iglesias, va expressar les condolences per la defunció. «Quan algú mor cal manifestar-se amb una mínima elegància; ara bé, en homenatges a Maza nosaltres no hi assistirem», va manifestar Iglesias en declaracions a la cadena de televisió La Sexta .

En aquest context, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va advocar per un nou fiscal general de l'Estat que sigui «percebut com a independent» i que estigui «disposat a fer justícia i no venjança». Campuzano, que no va voler fer cap valoració sobre la labor de José Manuel Maza, va subratllar que perquè el sistema de justícia «guanyi credibilitat» és necessari un fiscal general que sigui «percebut com a independent». Sobre el canvi en la Fiscalia, el PSOE es mostrava obert a escoltar les propostes del Govern de Rajoy.

De la seva banda, l'exfiscal Anticorrupció Manuel Moix va expressar «gran dolor» i « gran aflicció» per la mort de Maza, a qui va agrair que «sempre» li donés suport, especialment quan Moix va dimitir del càrrec.