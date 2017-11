Un grup alemany invertirà 1,5 milions en una planta a Catalunya

El grup alemany Zeiss, especialista en articles electrònics òptics i solucions de metrologia multidimensionals, obrirà un nou centre de treball a Barcelona, molt a prop de la planta de Seat a Martorell, en el qual ha invertit més d'un milió i mig d'euros en instal·lacions i equips. L'obertura del centre, que portarà el nom de Zeiss Metrology Center Barcelona i en el qual treballaran uns 15 professionals, s'emmarca en un pla d'expansió i creixement a Catalunya, segons ha informat la companyia en un comunicat. El projecte va a càrrec de la divisió Zeiss Metrologia Industrial, especialitzada en solucions de metrologia, i es tracta de la major inversió realitzada a Espanya, fora de la comunitat de Madrid, per part de Carl Zeiss AG, el holding que dirigeix el Grup ZEISS.



600 metres quadrats

El centre, de 600 metres quadrats de superfície, albergarà l'equip comercial i l'activitat de postvenda de Catalunya, a més de comptar amb les tecnologies de mesurament industrial més avantguardistes.

El director de Zeiss IMT a Iberia, Antonio Martínez, ha explicat que «aquesta inversió suposa una ferma aposta per seguir creixent al costat de la indústria local», i té la voluntat «d'acompanyar els nostres clients amb un servei més pròxim i orientat a les seves necessitats». Zeiss, que treballa a Catalunya des de fa 22 anys, ampliarà així la seva capacitat per realitzar consultories, així com serveis de mesurament per a clients i anàlisis de materials amb tecnologies pròpies. Al centre, que comptarà amb un aforament per a fins a 45 persones, es realitzaran també formacions o trobades sobre els últims llançaments i tendències tecnològiques del sector, com la inspecció per raigs X, la digitalització 3D o l'anàlisi de Big Data per a la indústria 4.0.