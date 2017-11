El jutge vol que s´identifiquin els agents que van actuar l´1-O

El jutge que investiga les càrregues policials en els locals de votació de l'1-O ha demanat a la Policia Nacional que identifiqui els agents que van actuar en cadascuna de les intervencions que van dur a terme per impedir el referèndum.

En una providència, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha requerit a la Brigada d'Informació de la Policia Nacional que li detalli el nombre d'agents que va actuar a cadascun dels locals de votació on va actuar aquell cos, les funcions de cadascun i el número d'identificació que exhibien en el seu uniforme.

El magistrat ha dictat aquesta providència en el marc de la investigació que va obrir arran de les denúncies presentades per les càrregues de la Policia Nacional per impedir la votació en locals de Barcelona que acollien urnes el passat 1 d'octubre, que es van saldar amb unes 130 persones ferides.

El jutge, que investiga si hi va haver «proporcionalitat» en l'actuació de la Policia Nacional en 23 locals de votació -no només un com demanava la Fiscalia-, va demanar a la delegació del Govern un informe sobre les instruccions «orals i escrites» que es van donar als cossos i forces de seguretat de l'Estat per impedir l'1-O.

També té a les seves mans aquest jutge la querella que va presentar la setmana passada el jove que va perdre la visió en un ull per una pilota de goma disparada per la Policia Nacional a les portes de l'escola Ramon Lull de Barcelona, on van quedar ferides dinou persones.



El centre amb més ferits

De fet, el Ramon Lull és el centre de votació de l'1-O que concentra més denúncies de lesionats, seguit del col·legi Mediterrània, amb setze, i el CEIP Àgora i l'ambulatori El Guinardó, tots dos amb deu. També hi va haver denúncies de ferits en l'IES Pau Claris (9), Estel (9), IES Joan Fuster (8), IES Pau Romeva (7), Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (6), col·legi Prosperitat (5), IES Jaume Balmes (4), Escola Oficial d'Idiomes (4), col·legi Infant Jesús (4), Centre Educatiu Projecte (4), Escoles Pies de Sant Antoni (4), CEIP Tibidabo (2), CEIP Els Horts (2), IES Joan Boscà (2). Finalment, els jutjats de Barcelona han rebut per ara denúncies d'un ferit al centre de Formació d'Adults Freire, CEIP Aiguamarina, CEIP Victor Català, col·legi Trinitat Vella i CEIP Mas Casanovas.