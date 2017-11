L'ANC impulsa el Concert per la Llibertat a l'Estadi Olímpic

Amb capacitat per a 60.000 persones, l'Estadi Olímpic de Barcelona acollirà el dissabte 2 de desembre a la tarda el Concert per la Llibertat dels Presos Polítics: tres hores de música amb representants de més d'una vintena de formacions. Membres de La Banda Impossible, de Doctor Prats, Oques Grasses, Itaca Band, Els Amics de les Arts i Elèctrica Dharma, entre d'altres, pujaran a l'escenari, també barrejats, per interpretar cançons pròpies o d'altres artistes. Els beneficis de la venda d'entrades es destinaran a la Caixa de Solidaritat, un fons que ja ha sumat 4.550.000 euros i que ara té encara acumulat 1,5 milions d'euros després de pagar fiances o multes arran del procés, la darrera vegada amb els membres de la Mesa per eludir la presó.