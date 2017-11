L'Estat responsabilitza el procés que Barcelona no sigui la seu de l'EMA

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va afirmar ahir des del Senat que el fracàs de la candidatura de Barcelona per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament és fruit del procés independentista.

«El vot en contra de la candidatura de Barcelona ha estat precisament el dels independentistes», va afirmar Sáenz de Santamaría, que s'ha preguntat com es pot defensar una candidatura com aquesta «quan l'exconseller de Sanitat està fugat de la justícia, i l'expresident Puigdemont es dedica des de Brussel·les a convocar actes contra la UE». «Ells han estat els autèntics causants del dany immens que s'ha fet a Catalunya», va dir abans d'insistir que «el deteriorament de la convivència és gran», però se solucionarà explicant «la veritat» i posant en evidència «l'egoisme» dels independentistes, que van «mentir» sobre els efectes sobre l'economia i les inversions.

Segons la vicepresidenta, els independentistes «van portar els problemes de les institucions als carrers de Catalunya i a les cases dels catalans» i ara «haurem de treballar molt per revertir aquest dany».

Per aquest motiu va afirmar que «els partits independentistes són avui els partits més anticatalans», perquè «han fet mal a Catalunya en nom de la pròpia Catalunya» i això cal «explicar-ho sempre». La vicepresidenta va fer aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador de Ciutadans Xavier Alegre, que e sva mostratr «trist» pel fet que Barcelona no hagi aconseguit ser la seu de l'Agència Europea del Medicament producte «de la inseguretat jurídica».

Va assegurar que la convocatòria de les eleccions ha estat una mesura «encertada» però va insistir que «segueix havent-hi una escletxa a la convivència a Catalunya».



«Decisions extremes»

Empresaris de Catalunya va assegurar que Barcelona va perdre la cursa per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA) el dia que el Parlament va votar la independència, el divendres 27 d'octubre. En un comunicat d'aquest dimarts, l'associació empresarial, partidària que Catalunya es mantingui dins d'Espanya, va acusar el president Carles Puigdemont d'haver estat un «aliat conscient i actiu dels competidors de Barcelona» per haver «parlat malament» de l'estat espanyol i la Unió Europea des de Brussel·les. També van fer extensible la crítica al conseller destituït pel 155 Toni Comín i van culpar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'haver fet una «anticampanya», principalment per haver trencat el pacte de govern al consistori amb el PSC.

«Hem de reflexionar sobre com ha anat això. Quan es posen decisions polítiques extremes sobre la taula tenen conseqüències, i no podem fer veure que això no existeix». Així va reaccionar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després que la ciutat no aconseguís acollir la seu de l'Agència Europa del Medicament. En la línia del que ja va expressar dilluns en conèixer la notícia, Colau s'ha referit tant a la Declaració Unilateral d'Independència, «que s'assembla bastant al Brexit», com també al 155 i a les càrregues policials de l'1-O, «que han agreujat la situació». Ara bé, va rebutjar també el creuament d'acusacions entre blocs.



La CUP carrega contra Colau

La CUP retreu a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en la seva anàlisi sobre l'eliminació de Barcelona en la cursa per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA), posi «al mateix nivell» la declaració d'independència i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part de l'estat espanyol. «Ens preocupa la necessitat permanent de culpar per igual l'Estat i la mobilització popular. No és el mateix la repressió i el reprimit», va etzibar la regidora Eulàlia Reguant. Des de la CUP demanen a Colau que faci un anàlisi més profunda de la situació i deixi de buscar culpables en els que han patit la repressió: «Això no deixa de ser l'equidistància que sempre hem criticat».