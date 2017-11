Tous fa fora Rahola i Rakosnik del Patronat per por d'un boicot

Davant l'amenaça de boicot que corria per les xarxes socials i a través de grups de Whatsapp per tenir una fundació amb un Patronat amb membres independentistes, la família Tous, just abans de la campanya de Nadal, ha decidit fer fora d'aquest òrgan la periodista Pilar Rahola i l'esposa d'Artur Mas, Helena Rakosnik, segons informava ahir El Confidencial.

L'empresa de joies s'ha mostrat darrerament preocupada per un possible boicot per part dels sectors antiindependentistes. Malgrat que la seva presidenta, Alba Tous, va participar en la recordada paella a la casa de Rahola a Cadaqués juntament amb Carles Puigdemont i Josep Lluís Trapero, en els darrers mesos el temor a un boicot ha fet que l'empresa s'hagi allunyat de les posicions més independentistes. Primer van dir en públic que la firma és tan catalana com espanyola i que no comulguen amb les tesis independentistes. Ara, han decidit renovar el Patronat i treure de la Fundació tant Rahola com Rakosnik, que rebran formalment la notícia en la reunió ordinària de la Fundació Rosa Oriol el proper 20 de desembre. Tot i això, totes dues ja han estat informades de la decisió a través de sor Lucía Caram, impulsora de la fundació i vocal d'aquesta. La presidenta de la Fundació, Rosa Tous, vicepresidenta de l'empresa i filla de la matriarca, ha decidit incloure aquest punt en l'ordre del dia de forma urgent per poder fer front a la possible crisi.

En una carta que Rosa Tous ha fet arribar a sor Lucía Caram, la vicepresidenta afirma: «Mai hem volgut que la fundació fos utilitzada com una arma ideològica o política de persones que volen danyar la nostra reputació o la d'una entitat que realitza una tasca encomiable. Com a presidenta de la Fundació, he de protegir la seva reputació i evitar que se'n ressenteixi per motius ideològics i polítics». Per aquest motiu, Tous vol «revisar i renovar» els membres del Patronat, i assegura que apartar Rahola i Rakosnik no és fruit de la crisi actual sinó d'una decisió «llargament meditada». «És obvi que hem de mantenir una coherència pública en atenció als nostres clients, socis, empleats, franquiciats i proveïdors», indica.

L'empresa assenyala que feia temps que volien donar «un perfil més tècnic» al seu Patronat. «Està clar que la crisi d'imatge que estem vivint ens urgeix a prendre decisions, però s'hauria fet igualment encara que tot això no hagués passat», indiquen fonts de la companyia.

Segons fonts de l'empresa, Rahola mai ha tingut una amistat estreta amb la família Tous. En el cas de Rakosnik, s'ha considerat que, malgrat tenir un perfil públic discret, la seva limitada aportació al Patronat fa que, enmig d'aquesta crisi, considerin que aporta més perjudicis que beneficis.