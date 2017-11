Les denúncies per agressions masclistes creixen un 3,5% a Catalunya i un 11% entre menors

Els Mossos d'Esquadra han instruït fins a octubre d'aquest any un total de 10.968 denúncies en l'àmbit de la violència masclista, un 3,5% més respecte al mateix període de l'any passat, augment que és més gran entre les víctimes menors d'edat, franja on l'increment és de l'11,1%.

Segons han informat avui els Mossos, en aquest període van detenir 4.355 homes relacionats amb la violència de gènere, amb un lleuger augment de les detencions de menors, especialment entre les franges de 16 i 17 anys. Malgrat això, els menors detinguts per aquests casos només representen el 0,7 per cent del total. Concretament, l'any 2017 els menors detinguts han estat 29, cinc més que l'any passat.

Del total de detinguts, el 83,7% es troben en la franja d'edat d'entre 21 i 50 anys. De la seva banda, la majoria de les víctimes ateses per violència masclista es troben en la franja de 31 a 40 anys.

Les menors que han denunciat casos de violència masclista ho han fet per agressions de les seves parelles o exparelles sentimentals, o bé són filles de dones que han estat maltractades i que també ho van ser al mateix temps que la seva mare.

A data d'avui han mort aquest any a Catalunya 8 dones per violència masclista (7 majors d'edat i una filla menor d'edat). La mort d'aquestes dones ha comportat que 9 fills, 5 d'ells menors d'edat, hagin quedat orfes. Dues de les dones mortes havien presentat denúncies anteriorment mentre que la resta no havien posat en coneixement la seva situació. En cinc d'aquests assassinats o homicidis els Mossos han detingut els autors, i en la resta dels casos els autors dels crims es van suïcidar. Durant l'any passat van morir 8 dones més per agressions masclistes, i només una d'elles havia denunciat la seva situació a la policia.

Actualment, els Grups d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos realitzen seguiment de 14.9011 expedients, dels quals 10.104 corresponen a víctimes que tenen alguna mesura judicial de protecció concedida. Els GAV realitzen seguiment actiu a 9.877 dones víctimes de violència de gènere, de les quals 6.981 tenen una mesura judicial concedida i en vigor.

Aquest any, el nombre de sol·licituds d'ordre de protecció recollides pels Mossos d'Esquadra ha augmentat lleugerament respecte a l'any anterior, passant de 7.809 peticions d'ordres de protecció a 7.594.

Actualment, els Mossos realitzen 122 proteccions policials en aquest àmbit: 13 de risc molt alt, 15 de risc alt i 94 de risc mitjà