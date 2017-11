Millo vincula aixecar la intervenció de la Generalitat a complir la legalitat

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha vinculat l'aixecament de la intervenció econòmica de la Generalitat, una mesura aplicada setmanes abans de l'article 155 de la Constitució, al compliment de la legalitat per part del Govern sorgit després de les eleccions del 21-D. "Des de moment que el nou Govern deixi clar i garantit que els diners de tots els que paguem impostos es gastaran per serveis públics i en allò que és legal tot aquest sistema que s'ha muntat haurà de ser revisat perquè no tindria massa sentit", ha comentat el delegat del govern espanyol en una entrevista a Catalunya Ràdio.

D'altra banda, Millo també ha explicat que el dimecres anterior al referèndum va suggerir al president Puigdemont que les votacions es fessin en seus de partits, de l'ANC, Òmnium i en places d'ajuntaments per no incomplir la interlocutòria del TSJC, que no permetia l'obertura de les escoles.

El delegat del govern espanyol també ha afirmat que respectarien els resultats de les eleccions si surt escollit un govern independentista, que veuria "legítim i democràtic", i ha demanat que si és així persegueixi el seu objectiu "respectant les lleis" i acceptant "les regles de joc".

"Sóc optimista, podem iniciar una etapa nova tornant a la normalitat, amb un govern democràtic, que respecti legalitat i que ens deixi viure en pau, les empreses treballin i si alguna pot tornar que torni", ha subratllat el delegat del govern espanyol.

Sobre els consellers empresonats, Millo ha assenyalat que respecta la decisió judicial però que hauria desitjat que els comicis del 21 de desembre "es poguessin desenvolupar amb total normalitat". "Allò que hem fet sempre en els darrers 40 anys en una votació legal, no la de l'1 de l'octubre, amb un cens electoral, amb col·legis electorals legals, urnes transparents... i amb una campanya electoral on els candidats s'asseguin i expliquin les seves idees", ha afegit el delegat del govern espanyol a Catalunya, que també ha comentat que també cal tenir en compte que els membres del Govern destituït van prendre decisions "conscientment".

Millo també ha explicat que el dimecres anterior a la celebració de l'1-O va suggerir al president Puigdemont perquè les votacions es fessin en seus de partits, entitats o places dels pobles. "La conclusió de la proposta podrem dir que hem complert amb la interlocutòria perquè no hi haurà hagut un referèndum i les persones tindrien el dret d'expressar amb una gran manifestació les seves idees i legalment", ha defensat.