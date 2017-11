Multen amb mil euros un conductor que va donar positiu dos cops en una nit

Un conductor de 38 anys ha estat condemnat a pagar mil euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant vuit mesos després que donés positiu dues vegades en una nit en controls d'alcoholèmia dels Mossos d'Esquadra.

La policia catalana ha detallat avui que els fets van passar el passat 19 de novembre, de matinada, en dues carreteres diferents del sud de la província de Barcelona. En el primer control, que va tenir lloc a la carretera C-15z, al terme municipal de Vilafranca del Penedès, el conductor va donar una taxa positiva (0,71 mg/l) que pràcticament triplicava la permesa (0,25 mg/l).

Després de ser denunciat penalment, la dona del denunciat va acudir per substituir-lo com a conductor, però al cap de tan sols una hora els Mossos van veure el mateix home conduint el mateix vehicle al quilòmetre 0,5 del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

En aquella ocasió, el conductor va tornar a donar positiu amb una taxa de 0,62 mg/l, per la qual cosa se'l va tornar a denunciar, en aquest cas administrativament.

També es va procedir a immobilitzar el vehicle amb un sistema mecànic ja que els agents van considerar que no hi havia garanties que l'home no tornés a agafar el cotxe.