BBVA augura un menor creixement del PIB català per la crisi a Catalunya

El BBVA ha revisat a la baixa les previsions de creixement del PIB de les comunitats per al 2017 i 2018 i ha avisat que a Catalunya la situació seria més greu per la crisi del procés independentista, fins al punt que Catalunya seria la menys dinàmica l'any vinent. Segons l'informe de l'observatori regional per al 4t. trimestre de 2017 elaborat pel BBVA, presentat ahir, aquest any l'economia repuntarà menys d'allò esperat, però seguirà creixent el 2018 condicionada per l'entorn polític a Catalunya. Així, ara s'espera que l'avanç de l'activitat el 2017 se situï en el 3,1% i que el 2018 es desacceleri fins al 2,5%, quan al juny l'estimació era del 3,3% i del 2,8%, respectivament.

En el cas de Catalunya, s'espera un «major deteriorament» en les perspectives d'aquesta comunitat, amb una caiguda del seu PIB d'entre tres i nou dècimes respecte a un entorn en el qual no s'hagués produït un augment de la incertesa. Al conjunt del país, la baixada seria d'entre 1 i 5 dècimes. Un impacte negatiu que podria situar-se entre 0,5 i 1,2 punts percentuals en el cas de Catalunya si es prolonga l'escenari de tensions.

Per al 2018, la previsió de creixement és del 2,1% a Catalunya, per sota del 2,5% de la mitjana.



Funcas i Cambra d'Espanya

Per la seva part, la fundació de les caixes d'estalvis (Funcas) preveu que el pròxim any 2018 es produeixi una desacceleració del creixement del PIB català fins l'1,7%, principalment degut a la situació política, i una taxa de desocupació mitjana del 12%. Així ho va donar a conèixer aquest dijous el director general de Funcas, Carlos Ocaña, durant la roda de premsa de presentació les previsions econòmiques de les comunitats autònomes per al 2018, que es va celebrar a València. Les mateixes previsions indiquen que l'economia catalana tancarà aquest 2017 amb un creixement del 3,1% i una taxa de desocupació mitjana anual del 13,3%.

També el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet, es va mostrar convençut que les empreses «tornaran» a Catalunya si torna «l'estabilitat». En un acte ahir al matí organitzat per El Periódico, Bonet va recalcar que serà «difícil» i a llarg termini. El també president de Freixenet va assegurar creure's les paraules de Mariano Rajoy dimecres a Foment del Treball. El president espanyol havia demanar als empresaris que deixin de moure les seus fora de Catalunya. «Que surtin les empreses no és bo per al conjunt d'Espanya, el que és bo és que Catalunya segueixi tirant del carro dins d'Espanya», va remarcar ahir Bonet.