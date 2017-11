Jordi Sànchez creu que el sobiranisme trobarà nous camins per avançar

El president de l'ANC i número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, va escriure una missiva des de la presó en la qual avisa que «no hi ha manera de contenir la voluntat d'un país» i que «les aspiracions democràtiques» dels independentistes «trobaran nous camins per seguir avançant». Sánchez, empresonat a Soto del Real, va escriure de pròpia mà una carta que va publicar el diari Ara. A més, va avisar que quan els «presos polítics» siguin alliberats no s'haurà solucionat del tot la situació. Alhora, va dir que l'independentisme tornarà a demostrar el 21-D la seva voluntat.