El jutge ofereix a tots els ferits denunciar les càrregues de l'1 d'octubre a Barcelona

El jutge que investiga les càrregues policials a Barcelona durant l'1-O ha desestimat la pretensió de la Fiscalia d'arxivar tots els casos de ferits que encara no han denunciat i es posarà en contacte amb ells, directament o través de la policia, per oferir-los la possibilitat d'emprendre accions.

En una interlocutòria, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ressalta que existeixen «diverses raons», entre elles «l'evidentíssima polèmica social» arran dels fets ocorreguts, que justifiquen que s'ofereixi la possibilitat de presentar denúncia a la cinquantena de ferits l'1-O que encara no ho han fet. El jutge, que detalla que de moment existeixen més de 230 denúncies presentades al seu jutjat per part de lesionats per les càrregues policials durant el referèndum de l'1-O, desestima així la petició de la Fiscalia, que li havia sol·licitat que arxivés els casos dels ferits lleus que no havien denunciat. «En aquest cas, en què existeix una evidentíssima polèmica social sobre els fets ocorreguts, la prudència exigeix que tots els passos que es donin es facin amb una sòlida base de raonament», argumenta el jutge, que precisa que només una vegada que els afectats manifestin la seva denúncia, i no abans, es podrà continuar el procediment respecte de les seves lesions, si són lleus.

El jutge, que estava de guàrdia durant la jornada de l'1-O, ha demanat recentment en una providència que la Policia Nacional identifiqui els agents que van actuar en cadascuna de les intervencions que van dur a terme.